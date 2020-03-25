اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 12:55 م
خالد صلاح
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إندونيسيا تسجل 105 حالات إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:37 م
إندونيسيا تسجل 105 حالات إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا محاولة رصد نمصابى فيروس كورونا
رويترز

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قال أحمد يوريانتو المسئول فى وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، إن هناك 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع عدد الحالات فى البلاد إلى 790، وأضاف أن ثلاثة أشخاص آخرين توفوا ليصل إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 58، وذكر أن 31 شخصا تعافوا من المرض.
 
وقال المسئول، إنه جرى تعديل عدد الحالات أمس الثلاثاء إلى 685 لحذف اسم مريض ذُكر مرتين.
 
قال مسئول بوزارة الصحة فى إندونيسيا، إن البلاد سجلت يوم أمس الثلاثاء، 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهى أكبر زيادة يومية فى عدد الحالات فى الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.
 
وأضاف أحمد يوريانتو أن سبعة أشخاص آخرين توفوا بالمرض ليرتفع بذلك العدد الإجمالى لوفيات الفيروس فى إندونيسيا إلى 55 مشيرا إلى أن 30 شخصا تماثلوا للشفاء.
 
وكانت قد أغلقت السلطات فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا دور العرض السينمائى وأماكن الترفيه العامة فى بداية تطبيق إجراءات استثنائية لمدة أسبوعين تحاول البلاد خلالهما إبطاء انتشار فيروس كورونا فى أكبر مدينة فى منطقة جنوب شرق آسيا.
 

اندونيسيا

كورونا

فيروس كورونا

الصحه الاندنوسيه

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