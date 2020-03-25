إكوينور النرويجية تخفض الاستثمار والإنفاق فى إطار خطة لمواجهة أزمة كورونا

رويترز

قالت شركة النفط النرويجية إكوينور اليوم الأربعاء، إنها ستخفض الاستثمارات وأعمال الحفر للتنقيب وتكاليف العمليات في إطار خطة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمساعدة الشركة على تجاوز أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وأضافت الشركة أنها ستوقف التنقيب البري في الولايات المتحدة، حيث استثمرت مليارات الدولارات خلال السنوات القليلة الماضية في إنتاج النفط والغاز من التكوينات الصخرية وأنها ستؤجل الإنتاج إلى فترة لاحقة.

وذكرت إكوينور أن الإجراءات تأتي بعد قرار اتخذته هذا الأسبوع بتعليق برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة خمسة مليارات دولار على مدى أربع سنوات.

وقال إلدار ساتره الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "نتخذ إجراءات في الوقت الحالي لتعزيز متانتنا في هذا الوضع في ظل انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار السلع الأولية".

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها إكوينور خفض الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 إلى حوالي 8.5 مليار دولار بعدما وضعت هدفا له الشهر الماضي ليتراوح بين عشرة و11 مليار دولار.

وسينخفض الإنفاق على التنقيب أيضا إلى مليار دولار بعدما خططت الشركة لتنفق 1.4 مليار دولار على التنقيب هذا العام كما سيجري تقليص تكاليف التشغيل حوالي 700 مليون دولار مقارنة بالتقديرات الأصلية.