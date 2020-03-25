إغلاق مطار لندن سيتى أمام الرحلات الخاصة والتجارية حتى نهاية أبريل بسبب كورونا

كتب أحمد صلاح العزب

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها عن إغلاق مطار لندن سيتي أمام الرحلات الخاصة والتجارية، حتى نهاية أبريل في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانب آخر حذرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن السجناء هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، ونقلت الصحيفة- في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء- عن خبراء، قولهم إن السجناء هم الفئة الأكثر عرضة من غيرهم للإصابة بفيروس كوروناـ لا سيما هؤلاء الذين عادة ما يحتجزون في نطاق ضيق مكتظ.

ويتوقع الخبراء خروج العديد من السجناء المصابين بكورونا في جميع أنحاء العالم عن السيطرة. ونسبت الصحيفة البريطانية إلى جوزايا بريتشن أستاذ الطب في جامعة براون في الولايات المتحدة، القول إن "السجون مستودع بارود يوشك أن ينفجر".

وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد السجناء والمحتجزين في العالم لفترات طويلة بحوالى 11 مليون شخص، ويبلغ عدد المحتجزين مؤقتا والذين يترددون على السجون كل عام حوالي 30 مليون شخص، مما قد يساهم بصورة كبيرة في نشر العدوى بالفيروس