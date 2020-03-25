اليوم السابع
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إغلاق سوق شعبى بمدينة العريش احترازا من نقل عدوى فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:37 م
إغلاق سوق شعبى بمدينة العريش احترازا من نقل عدوى فيروس كورونا سوق - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أغلقت الجهات التنفيذية بمحافظة شمال سيناء اليوم ، سوق شعبى بالعريش ، وذلك تنفيذًا لإجراءات الاحتراز من تفشى فيروس كورونا،حيث تم إغلاق السوق بعد لحظات من محاولة التجار التجمع فيه بمنطقة سوق الخميس ، حيث من المعتاد فى شمال سيناء أن يبدأ السوق من يوم. الأربعاء وينتهى مساء الخميس ، وهو ملتقى لعرض البضائع لتجار من كل المحافظات ، ويحضر للتسوق الأهالى من كل أنحاء المحافظة .

وسبق وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء ، فى بيان له ، أنه طبقا للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة من ديوان عام المحافظة ، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد من تفشى وباء كورونا والحد من الزحام وحفاظا على ارواح المواطنين بمركز بئر العبد تقرر ايقاف العمل بالسوق الاسبوعى بمدينة بئر العبد بصفة مؤقته لحين زوال السبب.

وناشد مجلس مدينة بئر العبد المواطنيبن الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، مع التاكيد بان جميع السلع متوفرة من خضروات وفاكهة وسلع تموينية وغاز ومواد غذائية.

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أعلن فى بيان له عن تخفيض عدد العاملين فى ديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات والمصالح الحكومية لمدة ١٥ يوما ، طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه تم تحديد مجموعة عمل بكل جهة، على أن تتكون من مدير الإدارة او القسم واحد العاملين به ، على أن يتم منح باقى الموظفين راحة لمنع أى تجمعات. 

أضاف الغندور، أنه يتم منح أصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والموظفات التى لديهن أبناء اقل من ١٢ سنة والموظفين المغتربين ، راحة خلال تلك الفترة. 

يأتى ذلك فى إطار استمرار الحكومة فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

 


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