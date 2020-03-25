إصابة 51 فردا من عناصر الإطفاء فى نيويورك بفيروس كورونا

وكالات

كشفت إدارة إطفاء الحرائق فى ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم، أن 51 من عناصرها مصابون بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وبحسب المتحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق جيم لونج، أجريت اختبارات لعدد من عناصر الإطفاء، وجاءت نتيجة 51 منهم إيجابية.

وقال لونج، إن من بين المصابين مكافحى حرائق وآخرين من أعضاء الخدمة الطبية فى الإدارة وعمالاً آخرين.

من جهته أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، بؤرة فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة وأن الولاية تسجل مضاعفة لعدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 كل 3 أيام.

وسجلت ولاية نيويورك أكثر من 25 ألف إصابة أى أكثر بـ 10 مرات من الحالات المؤكدة فى كاليفورنيا ثانى أكثر الولايات تضرراً بالوباء.

وفى عموم الولايات المتحدة التي باتت تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الإصابات، فقد وصل عدد الوفيات إلى 606 والمصابين إلى أكثر من 50 ألفاً جراء فيروس كورونا المستجد.