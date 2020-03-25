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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب معاكسة ربة منزل بالقليوبية

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:32 م
إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب معاكسة ربة منزل بالقليوبية مشاجرة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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أصيب ثلاثة أشخاص أحدهما بطلق نارى بالجبهة، وأخرين بكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر مشاجرة بين عائلتين بقرية أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، بسبب قيام السائق بمعاكسة زوجة أحد أفراد عائلة أخرى، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم التحفظ على الأسلحة النارية المستخدمة بالواقعة، وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إبراهيم الطويل مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بتلقيه إخطارا من مستشفى القناطر، يفيد بوصول أحد الأشخاص من قرية أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية، مصاب بطلق نارى بالجبهة إثر مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية.

 

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وبالأنتقال تبين حدوث مشاجرة بين كلا من الطرف الأول كلا من "ج ع م" 55 عاما سائق، و"ج ع" 32 سنة، سائق مصاب بطلق نارى بالجبهة، و" ج ع" 16 سنة، حلاق مصاب بكدمات متفرقة بالجسم و"ح ج ع" 28 عاما، وطرف ثانى "ح ع م" 63 عاما عاطل، وضبط بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش، و"ع م م" 71 سنة، فلاح و"م ع م" 30 سنة، عامل، وضبط بحوزته سلاح نارى فرد روسي، و"م ع م" 33 عاما، عاطل مصاب بكدمات بالقدمين، وجميعهم من منطقة أبوالغيط، وذلك بسبب قيام الثانى فى الطرف الأول بمعاكسة زوجة الأول فى الطرف الثاني، وحدوث مشادة كلامية بينهما تتطورت إلى مشاجرة، تدخل فيها أشقاء وأقارب الطرفين للمناصرة وقام خلالها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته، وأصاب المجنى عليه بالجبهة.

 

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط أطراف المشاجرة وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة وتبادلوا الاتهامات وتم التحفظ على الأسلحة النارية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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