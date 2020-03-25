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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بأخميم

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:52 ص
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بأخميم إنقلاب سيارة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج ،انقلاب سيارة نقل ، نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيمن للسيارة ، مما نتج عنه إصابة 3 من مستقلى السيارة ، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج .

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير للشرق ، يفيد بوجود حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة أخميم ووجود مصابين .

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم طارق أبو سديره رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم ، والرائد إبراهيم صقر معاون أول مباحث المركز إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه أسيوط / دائرة المركز .

انتقل مأمور وضباط المركز إلى مكان الحادث تبين أنه أثناء سير السيارة " نقل " قيادة  " منصور ر ع ع " 40 سنة سائق ويقيم دائرة قسم أول سوهاج ، أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيمن مما أدى لانقلابها على جانب الطريق .

نتج عن ذلك إصابة كل من قائد السيارة ونجله " مندور م ر " 13 سنة طالب ، و "إبراهيم ا ا" 15 سنة طالب ويقيمان بذات الناحية من مستقلى السيارة " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " .

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم ، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .


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