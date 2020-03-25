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إصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو منقار – الفرافرة بالوادى الجديد

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:00 م
إصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو منقار – الفرافرة بالوادى الجديد حادث - أرشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أصيب 16 شخصًا، مساء اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قرية أبو منقار – الفرافرة فى محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق حيث ورد إخطار أمنى إلى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 16 مصابا لمستشفى الفرافرة المركزي في حادث مرورى.

 

وتبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص فى طريق قرية أبو منقار – مدينة الفرافرة، أسفر عن إصابة كل من فاطمة علي أحمد ٣٢ سنة، حنان بدوى أحمد ٥١ سنة، صفاء محمد السيد ٢٥ سنة، شيرين محمد لمعان ٣١ سنة، سيف الدين أحمد إبراهيم ١٣سنة، هاني عبد الله شلبي ٦٢سنة، خلود رمضان محمد ١٤ سنة، أحمد سمير عبد الغفار ١٦سنة، عماد صابر عبد الغفار ٢٠ سنة، محمد رمضان محمد ١٧سنة، حسن كمال علي ١٤سنة، رجاء بلال عبد الله ١٢سنة، طارق عبد الفتاح السيد ٣٥سنة، شفيقة المرسي عباس ٣٥ سنة، مروة السمان حسن ٣٠سنة، هشام أشرف خلف ١٨ سنة. 

 

جرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزى وتحويل بعض الحالات لمستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


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