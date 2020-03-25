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إصابة عامل بحروق سطحية فى حريق شقة تحت التشطيب بطهطا سوهاج

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:07 م
إصابة عامل بحروق سطحية فى حريق شقة تحت التشطيب بطهطا سوهاج حريق شقة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج ، بإشراف العميد حسام المصرى مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بشقة " تحت الانشاء " بالطابق الثالث بعقار مكون من ثلاثة طوابق نتج عن الحريق إصابة عامل بحروق سطحية بالذراعين أثناء مشاركته فى إخماد الحريق.

 

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء خالد الريفى مساعد المدير للقطاع الشمالى، يفيد بنشوب حريق بشقة ببندر طهطا دائرة القسم ووجود مصاب.

 

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية لمكان الحادث ، وبالفحص تبين من التحريات التى قادها الرائد أحمد عز رئيس وحدة مباحث القسم بنشوب الحريق بشقة " تحت الإنشاء" بالطابق الثالث بعقار مكون من ثلاثة طوابق ملك ورثة المدعو " موريس ر ق " وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

 

نتج عن ذلك إصابة المدعو " مؤمن ع ك ت " 21 سنة، عامل ويقيم بناحية ساحل طهطا دائرة القسم" حروق سطحية بالذراعين " أثناء مشاركته فى إخماد الحريق ، بسؤال المصاب ونجل مالك العقار المدعو " مينا م ر " 25 سنة ، مكوجى ويقيم بذات الناحية  ، قررا بمضمون ما تقدم ورجح الثانى أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد العاملين بتشطيبات الشقة عقب سيجارة مشتعل دون قصد ، وأضاف بإحتراق كمية من الدهانات ونفيا الشبهة الجنائية.


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