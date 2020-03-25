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إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:55 م
إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه أردوغان وصديقه المصاب بفيروس كورونا
كتب محمود العمرى

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أعلن رئيس نادى جالطا سراى التركى، مصطفى جنكيز، أن نائب رئيس النادى عبد الرحيم البيرق، المقرب من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أصيب هو وزوجته وأبنائه بفيروس كورونا.
 
 
وأكد حارس مرمى جالطا سراي، أورجواى الجنسية، فرناندو موسلارا، أن لاعبى الفريق ينتظرون نتيجة تحاليهم بعد لقائهم نائب رئيس النادى المصاب، وذلك وفقا لموقع تركيا الآن.
 
 
وهاجم حارس مرمى جالطا سراى، الرئيس التركى، وقال "تركيا دولة عدد سكانها كبير وتوجد مئات الإصابات، إلا أن الرئيس يعتقد أنه يمكن تجاوز الوباء بالدعاء، الأمر الذى جعل الأمور تتفاقم".
 
 
كانت السلطات التركية،أعلنت مساء أمس الثلاثاء، وفاة 7 أشخاص مصابين بفيروس كورونا في تركيا، ليرتفع عدد الوفيات 44 حالة، فضلًا عن إصابة 343 حالة جديدة.
 
 
وأوضح وزير الصحة فخر الدين قوجة، أنه نظرًا لتفشي فيروس كورونا في تركيا، توفي 7 أشخاص، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 1872 شخصًا.
 
 
على صعيد متصل، أصيب سجين تركي يبلغ من العمر 70 عامًا بفيروس كورونا (كوفيد 19) داخل السجون التركية، حسبما أعلن نائب حزب الشعوب الديمقراطي التركي عن مدينة قوجة إيلي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، مضيفًا: «نجاهد منذ أسبوعين لحل المشكلة لكننا كنا نسمع تصريحات متضاربة».
 
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أردوغان مع نائب رئيس نادى جلطة سراى 
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أردوغان وصديقه

 


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