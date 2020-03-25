اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 11:52 ص
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بمدينة بلبيس

إصابة سيدتين وطفلين فى حريق مسكن بمدينة بلبيس بالشرقية

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:45 ص
إصابة سيدتين وطفلين فى حريق مسكن بمدينة بلبيس بالشرقية حريق - أرشيفية
الشرقية .. فتحية الديب

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أصيبت سيدتين وطفلين بحروق متعددة في حريق نشب بوحدة سكانية بمنطقة الدوكار بندر بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلي مستشفي بلبيس العام قسم  الحروق لتلقي الإسعافات الأولية، وإخطار نيابة بلبيس للتحقيق برئاسة محمود يحي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ حريق بشقة ناحية منطقة الدوكار، بندر بلبيس، وأنتقل العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، والعقيد مصطفي رشاد، نائب المأمور، والنقيب أحمد النحال، معاون المباحث، إلي موقع البلاغ، فيما أنتقل اللواء سامي علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب حريق بمنزل بالطابق الثالث، وتم السيطرة علي الحريق وإخماد، وتبين إصابة سيدتين وطفلين بحروق متعددة بأنحاء الجسد وتم نقلهم إلي مستشفي بلبيس العام لقسم الحروق لتلقي الإسعافات الأولية.

 


مصر

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منطقة الدوكار

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