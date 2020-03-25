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إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:41 م
إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا إصابات كورونا - أرشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا، ارتفاع أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 3 آلاف و434 حالة وفاة، لتتخطى إسبانيا معدلات الوفاة بسبب المرض فى الصين والتى بدأ فيها انتشار الفيروس في ديسمبر الماضي 2019.

 

وتحتل إسبانيا المركز الثانى عالميًا فى أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا بعد إيطاليا، بزيادة 27% عن أرقام الضحايا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت الصين 3 آلاف و281 حالة وفاة، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بينما فى إيطاليا فقد توفي 6 آلاف و820 شخصًا بسبب المرض.

 

وكانت أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأربعاء تسجيل 738 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.وفق موقع روسيا اليوم.

 

وأكدت الوزارة عن ارتفاع عدد ضحايا الفيروس في البلاد من 2696 حتى 3434 وفاة خلال اليوم الأخير، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء خلال هذه الفترة من 39673 حتى 47610 حالات.

 


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