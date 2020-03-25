اليوم السابع
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إخلاء سبيل صاحب محل بكفالة لمخالفته قرار غلق المتاجر ليلا فى السلام

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:24 م
إخلاء سبيل صاحب محل بكفالة لمخالفته قرار غلق المتاجر ليلا فى السلام تشميع محلات،صورة ارشيفية
كتب كريم صبحى

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 أمرت  نيابة السلام برئاسة المستشار هيثم مشهور ، بإخلاء سبيل  صاحب محل بكفالة 1000 جنيه، لمخالفته قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات من الساعة السابعة مساء الى الساعة السادسة صباحا.  

 

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير المباحث، عدة حملات مكثفة بشوارع القاهرة، وذلك ضمن الحملات المستمرة لحماية المواطنين من فيروس كورونا، لتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإغلاق جميع المحلات والمقاهي بدأ من الساعة السابعة مساء.

 

وتمكنت قوات الأمن التابعة لقسم شرطة مدينة نصر أول وقسم شرطة السلام ، من القبض على 6  ملاك لمحلات شهيرة "بلاي ستشن، ٢ كافيه، ديزاينر للمطابخ" بمنطقة عباس العقاد ومدينة السلام  لمخالفتهم القوانين، وفتح المحلات في وقت الحظر وعدم منع التجمعات، وتعريض حياة المواطنين للخطر..

 

وعلى الفور تم القبض عليهم وإخراج المواطنين، وتم إغلاق المحلات وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

 

كما شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية حملة مكبرة لتفعيل وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتحديد فترات العمل بالمحال والمنشآت المنصوص عليها بالقرار منذ السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً، والتى من شأنها تقوم بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد..

 

ورافق الحملة قوات الأمن بقيادة اللواء أحمد السيد، والعقيد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، ومعاون المباحث محمد هانى، للمرور الميدانى بجميع أرجاء الحى للتأكد من تفعيل القرار وإلزام الجميع بفترات العمل المخصصة والمنصوص عليها، وتم استصدار قرار غلق وتشميع 10 محال ومقاهي مخالفة لوقت الحظر، وذلك فى إطار تفعيل الإجراءات الوقائية فى الحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

 

فيما شن مجلس مركز ومدينة الخانكة بقيادة العميد خالد كشك، وبحضور طلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة، والنقيب إبراهيم عبيد مركز شرطة الخانكة، والسيد الأكشر رئيس الوحدة المحلية بالمنايل، وصباح ابراهيم رئيسة الوحدة المحلية بأبو زعبل وعبير راغب رئيسة الوحدة المحلية بعرب العليقات، حيث تم متابعة والمرور علي المحالات للتأكد من تنفيذ قرار دولة رئيس الوزراء والمحافظ بغلقها في الموعد المحدد لها.


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