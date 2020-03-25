إحالة مسجل خطر لمحكمة الجنايات فى سرقة معدات وأجهزة شركة بالأزبكية

كتب عبد الله محمود

أحالت نيابة الأزبكية اليوم الاربعاء، مسجل خطر للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة معدات واجهزة، من داخل شركة بمنطقة الازبكية، حيث كانت البداية بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية من صاحب شركة، يفيد فيه بتعرض شركته بمنطقة الأزبكية للسرقة، ولم يتهم او يشتبه في أحد، وبعمل التحريات اللازمة وتفريغ الكاميرات بالمنطقة، تم التوصيل إلى هوية المتهم، و تبين أنه يدعى " ن.ط " مسجل خطر وراء ارتكاب الواقعة .

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية ، وبصحبتهم قوة أمنية ، من إلقاء القبض على المتهم حيث عثر رجال المباحث بحوزته على المسروقات، وبمواجهته اعترف بإرتكاب واقعة السرقة بسبب مروره بأزمة مالية .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق ، والتى أحتالته إلى محكمة الجنايات عقب أنتهاء التحقيقات معه .

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.