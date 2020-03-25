اليوم السابع
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إحالة متهمين بترويج المواد المخدرة بالقطامية للمحاكمة الجنائية

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:48 م
إحالة متهمين بترويج المواد المخدرة بالقطامية للمحاكمة الجنائية حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهمين بترويج مخدر الحشيش بمنطقة القطامية، للمحاكمة الجنائية، وأوضحت التحريات أن المتهمين هم "عاطف.م"، و"بهاء.ع"، وعثر بحوزتهما على حقيبة بها 2 كيلو من مخدر الحشيش، وبسؤالهما أقرا بترويجهما لمخدر الحشيش بقصد التربح والكسب غير المشروع.

 

كانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة القطامية، تفيد بقيام عاطلين بترويج مخدر الحشيش بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو، وبسؤالهما أقرا بترويج المواد المخدرة.

 

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.


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