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إحالة عصابة سرقة الدراجات النارية فى 15 مايو للمحاكمة

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:00 ص
إحالة عصابة سرقة الدراجات النارية فى 15 مايو للمحاكمة كلابش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة 15 مايو برئاسة المستشار علاء عزت، بإحالة تشكيل عصابى للمحاكمة، لاتهامهم سرقة دراجات نارية.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى فى منطقة 15 مايو تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، وتحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، قيام (اثنين من العناصر الإجرامية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى مجال سرقة الدراجات النارية "تروسيكل" بأسلوب توصيل الأسلاك، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما (فرد خرطوش - حقيبة يد بداخلها "عتلة حديدية، مقص حديدى، مفك، بنسة كهرباء" - مجموعة من مفاتيح الدراجات البخارية).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة، وأقرا بتصرفهما فى الدراجات النارية لدى عملائهما (ثلاثة من العناصر الإجرامية "سيئى النية") أمكن ضبطهم وبحوزتهم الدراجات النارية المستولى عليها، كما ضبط بحوزتهم 5 دراجات نارية "تروسيكل" من متحصلات وقائع السرقة، وبمواجهتهم أقروا بتحصيلهم على الدراجات النارية المضبوطة من المتهمين بقصد التصرف فيها بالبيع، وأنهم على علم بأنها من متحصلات حوادث سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تاتى تلك الجهود استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.


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