اليوم السابع
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إحالة صاحب شركة للمحاكمة بتهمة حيازة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالوايلى

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:00 ص
إحالة صاحب شركة للمحاكمة بتهمة حيازة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالوايلى مستلزمات طبية،ارشيفية
كتب سليم على - كريم صبحى

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أمرت نيابة الوايلى بإحالة صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة الغش التجارى بعد ضبط وبحوزته 7912 عبوة وقطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر. 

وقاد اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، حملة تموينية، تمكنت من ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوايلى بمحافظة القاهرة، لقيامه بحجب (7912) عبوة وقطعة مستلزمات طبية متنوعة واحتكارها لبيعها بالزيادة من السعر والتداول بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تأتى تلك الحملات، فى إطار مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

كما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط صاحب مخزن توريد أدوية ومستحضرات تجميل بالمرج لحيازته كمية كبيرة من العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل المستوردة والمهربة جمركيًا فى منطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وواصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجارى ومكافحة جرائم احتكار السلع الغذائية وغير الغذائية، حيث تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى، من ضبط صاحب مخزن لتوريد الأدوية ومستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بمزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح وحيازته كمية كبيرة من من العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل المستوردة والمهربة جمركيًا وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية ومحظور تداولها.


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