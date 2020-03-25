إحالة ربة منزل وزوجها للجنايات لحيازة 2000 جرام مخدر فودو بالزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بإحالة ربة منزل وزوجها لمحكمة الجنايات، تخصصا فى ممارسة نشاط إجرامى فى ترويج وتوزيع المخدرات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم الزاوية الحمراء، مكانا لهما لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وكانت النيابة العامة، وجهت تهمة حيازة المواد المخدرة "مخدر الفودو"، بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط قسم شرطة الزاوية الحمراء مفادها، تفيد بقيام قيام ربة منزل وزوجها بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة تأكدت صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبطهما داخل مسكنهما، حيث عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الفودو وزنت 2000 جرام، مبلغ مالى 1900 جنيه، هاتفين محمول.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وترويجها على عملائهما، والمبلغ المالى من متحصيلات تجارتهم غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أحالتهما إلى محكمة الجنايات، عقب أنتهاء التحقيقات معهما .

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.