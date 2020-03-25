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إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة الشقيق السكينة في المطرية

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:00 م
إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة الشقيق السكينة في المطرية محكمة_أرشيفية
كتب عد الله محمود

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قررت نيابة المطرية  احاله  تشكيل عصابي للمحاكمة لجنائية، بتهمة سرقة المساكن بإسلوب كسر الباب، متخذين من دائرة قسم المطرية مكنا لهم لممارسة نشاطهم الإجرامى.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا  يفيد بسرقة شقة ربة منزل أثناء غيابها ، وبعمل التحريات اللازمة تبين ان وارء أرتكاب الواقعة ، تشكيل عصابي ، وان المتهمين هم كلا من ع.ط عاطل وس.ج  عاطل ح.ا  عاطل ، مقيمين بدائرة القسم، وأنهم وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب .

وبتقنين الاجراءات القانونية اللازمة ، وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهم تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء ،وبصحبتهم قوة أمنية من ضببط المتهمين ،  وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها، وأضافوا أنهم كانوا يقومون ببيع المسروقات إلى عملائهم سيئ النية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أحالتهما إلى محكمة الجنايات ، عقب أنتهاء التحقيقات معهما .

 


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