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إجراء تحليل كورونا للمجموعة الصينية المتحجزة بسبب وجبة ثعابين قبل التحقيقات

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:17 م
إجراء تحليل كورونا للمجموعة الصينية المتحجزة بسبب وجبة ثعابين قبل التحقيقات وجبة الثعابين
كتب أحمد حسنى

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كشفت مصادر أمنية، عن حجز مجموعة من الصينيين بغرفة منفردة، لحين إجراء تحليل فيروس كورونا، للتأكد من عدم حملهم للفيروس، مؤكدًا أنه لن تجرى أى تحقيقات معهم إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية والتأكد من سلامتهم.

وأشار المصدر، إلى صدور تعليمات لاستقصاء المتعاملين مع المجموعة الصينية وحصرهم لإجراء التحاليل اللازمة حال حملهم للفيروس.

وداهمت قوة من مباحث قطاع القاهرة الجديدة شقة مفروشة بداخلها مجموعة من الصينيين أثناء قيامهم بسلخ كمية من الثعابين وتجهيزها كوجبة غداء.

كان مدير أمن القاهرة قد تلقي اخطارًا من ضباط قطاع القاهرة الجديدة بورود  بلاغ من أحد السكان، بقيام مجموعة من الصينيين بتجهيز طعام يثير الريبة.

على الفور قامت الشرطة بمداهمة المكان وتم ضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غداء وضبط 5 من الصينيين اثنين منهم سيدات وتم التحفظ على كمية من الثعابين كانت إحدى المواطنات "صينية الجنسية" تجهزها لتقديمها كوجبة غداء لأصدقائها الصينيين.

ويجري الآن اتخاذ كل الاجراءات القانونية والصحية اللازمة وتعقيم الوحدة المستأجرة بمعرفة الجهات الرسمية المعنية.


كورونا

وجبة ثعابين

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