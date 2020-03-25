اليوم السابع
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أمن سوهاج يحرر مزارعا من مختطفيه ويقبض على الجناة وبحوزتهم 2 بندقية آلية

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:33 م
أمن سوهاج يحرر مزارعا من مختطفيه ويقبض على الجناة وبحوزتهم 2 بندقية آلية قوات امن-ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج من كشف غموض ملابسات واقعة اختطاف مزارع من أمام منزله بدائرة المركز حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص يقيمون بدائرة مركز العسيرات وبحوزتهم 2 بندقية آلية والسيارة المستخدمة في الواقعة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بقيام مجهولين باختطاف مزارع من أمام مسكنه بدائرة مركز شرطة جرجا.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية وتوصلت التحريات بقيام شخصين مجهولين يستقلان سيارة ملاكى بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء واختطاف مزارع - مُقيم بذات الناحية أثناء تواجده أمام منزله بذات الناحية ولاذا بالفرار.

تم وضع خطة بحث كان من أهم بنودها فحص خلافات المجنى عليه وأخر شاهد رؤية للواقعة وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالمديرية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة العسيرات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهمين بمسكن أحدهم، وبحوزتهم 2 بندقية آلية- السيارة "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة" وتم تحرير المختطف وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بدافع الانتقام من المجنى عليه، لخلافات سابقة بينهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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جرجا

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