ألمانيا تحبس أعضاء بجماعة "ثورة كيمنتس" الإرهابية خططوا لحرب أهلية

كتبت هناء أبو العز

أصدرت محكمة في شرق ألمانيا، حكما بالسجن على 8 من أعضاء جماعة "الثورة كيمنتس" النازية الجديدة، التى وصفتها باعتبارها منظمة إرهابية، بعد إدانتهم بأنهم أعضاء فى منظمة إرهابية لتورطهم فى جماعة "ثورة كيمنتس" وخططوا لبدء ثورة شبيهة بالحرب الأهلية في برلين قبل أن يتم القبض عليهم.

واتفقت المحكمة الإقليمية العليا في دريسدن مع المدعين العامين على أن المجموعة تشكل منظمة إرهابية.

وحُكم على زعيم العصابات ، كريستيان ك ، بأطول عقوبة - خمسة أعوام وستة أشهر - لتأسيسه وكونه عضوًا في جماعة إرهابية.

وحُكم على المتهمين الآخرين بالسجن عامين وثلاثة أشهر لمشاركتهم في "ثورة كيمنتس". كما تم إدانة خمسة منهم بتهمة الإخلال بالسلام ، بينما حكم على آخر بتهمة الاعتداء المشدد.

ويزعم أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 32 عامًا ، يقودون مشاهد من حليقي الرأس والشغب والنازيين الجدد في مدينة كيمنتس بشرق ألمانيا.

وتشكلت "ثورة كيمنتس" في كيمنتس سبتمبر 2018 ، في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين التي اجتاحت المدينة الألمانية الشرقية.

بحسب المدّعين، دعا كريستيان الأعضاء السبعة الآخرين إلى محادثة على الإنترنت حيث نشر بعد ذلك وثيقة تحدد ما يريد أن تحققه المجموعة.

لم يعترض أي من الأعضاء على الخطط ، التي حددت بشكل أساسي دعوة للعمل العنيف ضد اليساريين ، والطفيليات ، والزومبي ميركل ، والديكتاتوريين الإعلاميين وعبيدهم على حد وصفهم.

تم اتهام المجموعة بأنها خططت لتدبير تمرد شبيه بالحرب الأهلية في برلين في 2 أكتوبر 2018. واستند المدعون العامون في اتهاماتهم جزئيًا إلى استخدام سجلات الدردشة الموجودة على هواتف المدعى عليهم المحمولة.

وألقت الشرطة القبض على أعضاء المجموعة خلال ما يسمى ب "التدريب العملي" في منتصف سبتمبر عندما هاجموا اللاجئين ومجموعة من الشباب - تعرض أحدهم للضرب.

واستمرت المحاكمة أمس الثلاثاء على الرغم من وباء COVID-19 المستمر ، لأن أي توقف في الإجراءات لمدة أطول من 10 أيام كان سيجبر المحاكمة على البدء من جديد.