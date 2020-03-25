وصعد مؤشر "يورو ستوكس 600 "بنسبة 3.27 % ليصل الي 314 نقطة ، وارتفع المؤشر الألماني "داكس " بنسبة 2% ، ليسجل 10027 نقطة ، كما قفز مؤشر البورصة الإسبانية "ابيكس" 3.57% ليسجل 6962 نقطة، فيما سجل المؤشر البريطاني "فوتسي ١٠٠" صعودا بنسبة 2.46% ليصل الي 5579 نقطة.

كما استفادت البورصات الأوروبية من المكاسب القياسية التي حققتها نظيرتها الأمريكية مساء أمس الثلاثاء، مع تقديم مؤشر "داو جونز" أفضل أداء له منذ عام 1933 وسط عمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين غير مسبوقة منذ بداية أزمة "كورونا" ، مدفوعة بتفاؤل حيال حزمة الدعم النقدي الأمريكية للحد من أضرار الفيروس المستجد.

وأعلن نواب الكونجرس صباح اليوم التوصل إلى اتفاق مع مسئولي الادارة الأمريكية بشلن الحزمة الاقتصادية المقترحة ، بعد التوافق في بعض النقاط التي كانت تشكل محل خلاف مع نواب من الحزب الديمقراطي.

وتضمن الحزمة المالية تأمين ما يقدر ب" 377 مليار دولار " في شكل قروض للشركات الصغيرة ، وبرنامجا غير مسبوق يتم بموجبه تخصيص 500 مليار دولار توضع قيد تصرف وزارة للخزانة على أن يتم استخدام بعضا من هذه الأموال كضمانات لبرنامج الإقراض الذي أعلنه البنك الفيدرالي الأمريكي مساء /الإثنين / الماضي لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة.