استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولات اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لليوم الثانى على التوالى، مدعوما بالإعلان عن توصل الكونجرس الأمريكى، وإدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اتفاق اليوم بشأن حزمة تحفيز مالي بقيمة تريليوني دولار لدعم اقتصاد البلاد في مواجهة ٱثار فيروس "كورونا" .
وصعد مؤشر "يورو ستوكس 600 "بنسبة 3.27 % ليصل الي 314 نقطة ، وارتفع المؤشر الألماني "داكس " بنسبة 2% ، ليسجل 10027 نقطة ، كما قفز مؤشر البورصة الإسبانية "ابيكس" 3.57% ليسجل 6962 نقطة، فيما سجل المؤشر البريطاني "فوتسي ١٠٠" صعودا بنسبة 2.46% ليصل الي 5579 نقطة.
كما استفادت البورصات الأوروبية من المكاسب القياسية التي حققتها نظيرتها الأمريكية مساء أمس الثلاثاء، مع تقديم مؤشر "داو جونز" أفضل أداء له منذ عام 1933 وسط عمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين غير مسبوقة منذ بداية أزمة "كورونا" ، مدفوعة بتفاؤل حيال حزمة الدعم النقدي الأمريكية للحد من أضرار الفيروس المستجد.
وأعلن نواب الكونجرس صباح اليوم التوصل إلى اتفاق مع مسئولي الادارة الأمريكية بشلن الحزمة الاقتصادية المقترحة ، بعد التوافق في بعض النقاط التي كانت تشكل محل خلاف مع نواب من الحزب الديمقراطي.
وتضمن الحزمة المالية تأمين ما يقدر ب" 377 مليار دولار " في شكل قروض للشركات الصغيرة ، وبرنامجا غير مسبوق يتم بموجبه تخصيص 500 مليار دولار توضع قيد تصرف وزارة للخزانة على أن يتم استخدام بعضا من هذه الأموال كضمانات لبرنامج الإقراض الذي أعلنه البنك الفيدرالي الأمريكي مساء /الإثنين / الماضي لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة.
من جانب أخر ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متجاهلة مخاوف ضعف الطلب على الخام، ومستفيدة من تفاؤل المستثمرين حيال اتفاق الكونجرس والإدارة الأمريكية بشأن حزمة بقيمة تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأكبر عالميًا في مواجهة التداعيات السلبية عن تفشي وباء 'كورونا".
ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو بنسبة 3.1% ليصل إلى 24.75 دولار للبرميل، كما صعد سعر العقود الآجلة بمزيج برنت بنسبة 2.5% ليصل إلى 27.82 دولار للبرميل.
كما كشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة 1.25 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من مارس، وهو مستوى عكس التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 2.5 مليون برميل.
ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تقرير المخزونات الرسمية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.
وتم الإعلان في الساعات الأولى من صباح اليوم عن توصل الكونجرس الأمريكي لاتفاق مع فريق مفاوضين بالإدارة الأمريكية لتمرير حزمة دعم اقتصادي بقيمة تريليوني دولار لتحجيم أضرار كورونا ودعم الأفراد والشركات المنكوبة.
وتضمن الحزمة تخصيص ما تصل قيمته إلى تأمين 377 مليار دولار في شكل قروض للشركات الصغيرة وتعويضات مباشرة لكافة أبناء الشعب الأمريكي.
كما تشمل الحزمة برنامجًا غير مسبوق يتم بموجبه تخصيص 500 مليار دولار توضع قيد تصرف وزارة الخزانة لدعم الشركات المنكوبة، على أن يتم استخدام بعض من هذه الأموال في ضمانات لبرنامج الإقراض الذي أعلنه الفيدرالي الأمريكي مساء الاثنين الماضي لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة.
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