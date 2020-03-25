أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.. البرتقال بـ5 جنيهات والكانتلو بـ3 جنيهات

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 25-3 - 2020، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا بالرغم من الاقبال الكبير على الخضر والفاكهة بالأسواق المصرية، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية وذلك ادى الى استقرار الاسعار.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 3 - 5 جنيهات، والبرتقال السكرى ليتراوح بين 3- 5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 5 –10جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 4- 8 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 8- 11 جنيها للكيلو.

وأشار النجيب لـ"اليوم السابع" أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، بينما سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 6 جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-8 جنيهات، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.