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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:28 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 25-3-2020، اليوم حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 193.20 ريال سعودى.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  193.20 ريال  بما يعادل  51.43 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  177.10 ريال  بما يعادل  47.14 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 05. 169 ريال  بما يعادل  45.00 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  144.90 ريال  بما يعادل  38.57 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  112.70 ريال  بما يعادل  30.00

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  96.60 ريال   بما يعادل  25.71 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  6,008  ريال   بما يعادل  1,599 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,352 ريال   بما يعادل   360.00 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 193.199 ريال  بما يعادل 51,428 $

 

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها ، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر الماضى، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.


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عيار 18

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