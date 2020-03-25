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أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات وعيار 21 بـ 700 جنيه للجرام

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:46 ص
أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات وعيار 21 بـ 700 جنيه للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، ارتفاع كبير وملحوظ بقيمة 10 جنيهات، حيث سجل الذهب اليوم عيار 21 ما قيمته 700 جنيها للجرام، على خلفية ارتفاع أسعار الذهب عالميا لتتجاوز ال 1600 دولار للأوقية.
 
 
أسباب ارتفاع أسعار الذهب:
 
ارتفع الذهب حوالي 3% منذ أمس الثلاثاء ليواصل مكاسبه، عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة.
 
وارتفع الذهب في السوق الفورية 2 % إلى 1605 دولار للأوقية (الأونصة)  مسجلا أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ يونيو  2016، فى حين يتوقع خبراء سوق الذهب حدوث ارتفاع آخر للأسعار في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة
 
 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 600 جنيه للجرام.

عيار 21 يسجل 700 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 800 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 5600 جنيها.

أوقية الذهب 1605 دولار.

 
وأعلن البنك المركزي الأمريكي اول أمس الاثنين مجموعة استثنائية من البرامج ومنح إقراض مقابل قروض للطلبة وقروض بطاقات الائتمان وقروض المشروعات الصغيرة التي تضمنها الحكومة الأمريكية.
 
وفشلت هذه الإجراءات في دفع بورصة وول ستريت للصعود يوم الاثنين ولكنها كانت كافية لتقود تعافيا للأسهم في آسيا.
 
هناك عدد من العوامل الرئيسية التي تتسبب في رفع أسعار الذهب فى مصر وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس فى البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلى.

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