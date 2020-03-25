أسد برى يتحدى حظر التجوال فى سانتياجو.. وهذا ما فعلته السلطات فى تشيلى

ريهام عبد الله

ألقت السلطات فى تشيلى، القبض على أسد برى، كان يتجول فى شوارع سانتياجو بحثا على عن الطعام، فى الوقت الذى يتم تطبيق إغلاق كامل على مدينة سانتياجو، لمنع انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد القاتل.

و تخضع تشيلى بالكامل لحظر تجول، فى ساعات الليل، تخوفا فى تفشى فيروس كورونا المستجد.

وكشفت وكالات الأنباء، أن الأسد ربما وصل لشوارع عاصمة تشيلى من التلال المجاورة.



أسد برى



ومن جهته قال مارسيلو جيانيوني، مدير خدمة الزراعة والثروة الحيوانية التي شاركت في عملية القبض على الحيوان بالتعاون مع الشرطة وحديقة الحيوانات الوطنية، أن "هذا موطن الأسد سابقا، ونحن أخذناه منه".

وكشفت التقارير أن عمر الأسد البرى حوالى سنة، ويبلغ وزنه 35 كيلو جرم، وتم نقله لحديقة حيوانات سانتياجو لإخضاعه للفحص.



ولجأت السلطات التشيلية لاستخدام الطائرات دون طيار لتطهير الشوارع خوفا من فيروس كورونا المستجد، وأعلن رئيس تشيلى سيباستيان بينيرا حالة كوارث وطنية فى أنحاء البلاد؛ وأعطى حكومته صلاحيات واسعة النطاق لتقييد حرية التنقل، وضمان توفير إمدادات المواد الغذائية والخدمات الأساسية، وكانت تشيلى قد اتخذت مجموعة من الإجراءات بغرض احتواء انتشار فيروس كورونا، التى شملت إغلاق المدارس، وتقييد التجمعات العامة.