وشهد الصلاة ممثلو الحركات المسلحة وفرق التفاوض والبعثات الدبلوماسية في جوبا، وتوت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، وبابا ميدان وزير الدولة للاعلام، ممثلان لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت.

ونقل الجثمان بعد الصلاة مرة أخرى إلى المستشفى العسكري، لحين اكتمال ترتيبات نقله إلى الخرطوم خلال الساعات القادمة، وعقب الصلاة اقامت سفارة السودان في جوبا عزاء بمقرها.

وقد نعى رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، وأعضاء المجلس، وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، الذى توفى في مدينة جوبا صباح اليوم الأربعاء.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، إن "وزير الدفاع، لقى ربه وهو ينافح عن سلام الوطن و استقراره في مفاوضات السلام بجوبا".

وأضاف أن الراحل بذل وقته وجهده وصحته من أجل الوطن، وأسهم من خلال موقعه كوزير للدفاع وكمفاوض عن حكومة السودان، في وضع أسس الترتيبات الأمنيه لسلام دائم وشامل في السودان.