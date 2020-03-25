أب صينى يبنى حضّانة محمولة لحماية طفله الرضيع من فيروس كورونا

شنغهاى (رويترز)

قام أب فى مدينة شنغهاى الصينية، ببناء حضّانة محمولة لطفله الرضيع الذى يبلغ من العمر شهرين مزودة بنظام لتنقية الهواء لحمايته من تفشى فيروس كورونا.

وأعاد كاو جونجى (30 عاما) تصميم صندوق لحمل القطط ليصنع منه حضّانة مغلقة تحتوى على جهاز لمراقبة جودة الهواء ويعرض تركيز ثانى أكسيد الكربون بالداخل.

وقال كاو لرويترز اليوم الأربعاء "بسبب الوباء، أمضيت شهرا وأنا أصنع هذه الحضَانة الآمنة لطفلي.. يمكنها أن توفر بيئة آمنة ومريحة للطفل".

وقالت فانغ لولو زوجة كاو إنها لم تكن متأكدة فى بادئ الأمر إلى مدى راحة الطفل داخل الحضانة، وأضافت "أعتقد أن الحضّانة التى صنعها آمنة للغاية. جربناها عدة مرات لذا أشعر بالراحة".