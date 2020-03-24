7 حالات اشتباه بفيروس كورونا فى الجيش العراقى

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أعلنت صحة محافظة نينوى العراقية، تسجيل سبع حالات مشتبه بها بفيروس كورونا لمنتسبين فى الجيش العراقى فى المحافظة ، وقال مدير الصحة بالمحافظة الدكتورفلاح الطائى -للوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا"، اليوم الثلاثاء، إن صحة نينوى تسلمت سبع حالات مشتبه بها بفيروس كورونا وهم منتسبون فى الجيش العراقى يعانون من أعراض تم حجرهم بعد أخذ عينات تم ارسالها للتحاليل المخبرية فى العاصمة بغداد، لافتا إلى أن الصحة ستواصل حجرهم لحين إعلان نتائج الفحوصات المعملية.

و كانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، تشخيص 50 إصابة جديدة، وأربع حالات وفاة جراء فيروس "كورونا "المستجد (كوفيد-19)، وذكرت الوزارة - فى بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن مختبرات الصحة شخصت فى جانب الرصافة حالتين وفى مدينة الطب حالة واحدة وفى محافظة البصرة 11 حالة ونينوى أربع حالات وكربلاء ثلاث حالات و ديالى حالة واحدة والنجف 13 حالة والسليمانية 8 حالات وأربيل ست حالات وأخيرا فى محافظة دهوك حالة واحدة.

وأضافت: "تم تسجيل أربع وفيات جديدة (اثنان فى كربلاء وواحدة فى نينوى والرابعة فى السليمانية)، كما تم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة (9 فى السليمانية وحالة واحدة فى الكرخ والبصرة وحالتين فى النجف)".

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بأوامر لجنة الأمر الديوانى رقم 55 لسنة 2020 وتطبيق توجيهات الوزارة للوقاية الشخصية والمجتمعية، مشددة على محاسبة المخالفين من قبل الجهات المعنية.