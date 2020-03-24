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5 نصائح برلمانية للمواطنين قبل صرف الرواتب من ماكينات الصرافة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:00 ص
5 نصائح برلمانية للمواطنين قبل صرف الرواتب من ماكينات الصرافة الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نورا فخرى

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وجه أعضاء مجلس النواب، إرشادات مهمة للمتعاملين مع ماكينات الصرافة، لاسيما في ظل اقتراب صرف مرتبات شهر مارس الجارى للعاملين، والتى من شأنها الحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".
 
وفي هذا الصدد، نرصد التوجيهات والإرشادات التى دعا لها النواب كإجراءات احترازية ووقائية علي النحو الآتى:
 
1- وجه النواب بإمكانية السحب من جميع ماكينات الصرافة دون خصم رسوم على عمليات السحب المحددة سابقا، لمنع الاحتشاد والتزاحم أمام ماكينات بعنيها، فى ضوء القرارات التى أصدرها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، للبنوك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان استمرارية العمل فى القطاع المصرفى، فى إطار توجه الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.
 
2- أهمية اتباع الإجراءات الوقائية أثناء استعمال ماكينات الصرافة الآلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وارتداء قفازات طبية "جوانتى" أثناء لمس هذه الماكينات ثم إلقائها فى سله المهملات فور الانتهاء من التعامل مع الماكينة.
 
3- الحرص على الوقوف فى طوابير لتكون المسافة بين الشخص والتالى نصف متر على الأقل، وعدم الاحتشاد أمامها أو التكالب عليها.
 
4-   شدد النواب علي أهمية ارتداء الكمامات
 
5- طالب النواب المواطنين التوجه إلى أقرب مكان لغسل اليدين عقب استخدام ماكينات الصرافة، لمدة 20 ثانيه، بالمياه والصابون لتطهير اليدين، إذا كان المواطن لا يملك أياً من أدوات التعقيم.
 

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