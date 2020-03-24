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يا حافظ يا مجيب خلصنا من الوباء.. دعاء مؤثر فى مواجهة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:04 م
يا حافظ يا مجيب خلصنا من الوباء.. دعاء مؤثر فى مواجهة كورونا الشيخ أحمد محمود على البنا
كتب على عبد الرحمن

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قدم الشيخ أحمد البنا، نجل الشيخ الراحل محمود علي البنا، دعاء لرفع الوباء عن مصر والمصريين، فى ظل انتشار فيروس كورونا عالميا، وأعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وجاء نص الدعاء الذى خص به الشيخ أحمد محمود على البنا، اليوم السابع كما يلى:"يا الله يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مقيت يا مجيب خلصنا من الوباء".

أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن منظمة الصحة العالمية، أكدت بأن توقعات بزيادة عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا حول العالم مع استمرار تسجيل حالات إصابة جديدة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

 


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اخبار مصر

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