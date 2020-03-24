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ووهان مركز تفشى كورونا لم تسجل حالات بالفيروس 5 أيام متتالية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:48 ص
ووهان مركز تفشى كورونا لم تسجل حالات بالفيروس 5 أيام متتالية مدينة ووهان
كتب كامل كامل

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قال مي فنج المسؤول بلجنة الصحة الصينية اليوم (الاثنين) إن ووهان، مركز تفشي فيروسكورونا الجديد (كوفيد-19)، لم تسجل حالات إصابة جديدة مؤكدة اليوم، وهو خامس يوم على التوالي.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" قال "فنج" إنه لم يتم تسجيل حالات مؤكدة أو مشتبه بها جديدة في مدينة ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي الأكثر تضررا من المرض، لمدة خمسة أيام على التوالي.

وقد قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تم السماح للسكان الذين يعيشون في مدينة ووهان الصينية التى كانت مركز اندلاع وباء كورونا، ويسكنها 11 مليون شخص بمغادرة مجمعاتهم السكنية في مجموعات صغيرة للمرة الأولى منذ أسابيع.

وأوضحت الصحيفة أن  وسائل النقل العام بدأت فى التشغيل مرة أخرى وُسمح للأشخاص بالعودة إلى العمل إذا تم التأكد من أنهم بصحة جيدة. كما يمكن لغير المقيمين ، الذين تقطعت بهم السبل هناك منذ أن دخلت قيود السفر الصارمة حيز التنفيذ في 23 يناير ، البدء في التقدم لمغادرة المدينة. أبلغت الصين عن 39 حالة إصابة بفيروس جديدة منذ يوم الأحد وجميعها مستورد من الخارج.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الاثنين، عدم تسجيل أى إصابة محلية جديدة محلية بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وأنها تلقت تقارير عن 9 وفيات و39 حالة إصابة جديدة جميعها حالات وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي المسجل في الصين إلى 3273 وفاة و81272 إصابة حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومى- أن جميع الوفيات تم تسجيلها في مقاطعة "هوبى" بوسط الصين، وأن الحالات الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع: 10 حالات في كل من بكين وشنجهاي، و6 حالات في كل من مقاطعتي فوجيان وقوانغدونغ، وحالتان في كل من مقاطعتي شاندونغ وقانسو، وحالة واحدة في كل من تشجيانغ وخنان وبلدية تشونغتشينغ ما رفع إجمالي الحالات الوافدة المسجلة إلى 353 حالة حتى نهاية أمس.

 

 


الصين

مدينة ووهان

مركز تفشى كورونا

فيروس كورونا

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