ووهان تعقم المترو ووسائل النقل استعدادا لعودة العمل بعد محاصرة كورونا.. صور

كتب محمد شعلان

بدأت الحياة تعود لطبيعتها في مدينة ووهان مركز تفشي وباء كورونا الجديد بعد نجاحها على محاصرة المرض العالمي خلال الفترة الأخيرة، وتقوم ووهان، الآن بتنفيذ الاستعدادات لاستعادة تشغيل وسائل النقل العام، حيث أفادت السلطات في المدنية بأن المواطنين بحاجة الى تسجيل اسمائهم الحقيقي لركوب وسائل النقل العام أو سيارات الاجرة في ووهان عاصمة مقاطعة هوبى بوسط الصين.



تعقيم المترو فى ووهان

وافادت السلطات الصحية والأمنية في المدينة بأنه تم اتخاذ تدابير أخرى بما في ذلك مراقبة درجة الحرارة والتطهير الشامل للسيطرة على فيروس كورونا الجديد والوقاية منها، وسرعة محاصرة أى حالة حال ظهور في وسائل النقل بالمدينة.



استعدادات تشغيل المترو فى ووهان



تعقيم وسائل النقل

وكانت قد أعلنت سلطات مقاطعة "هوبي" بوسط الصين أن مدينة "ووهان" بؤرة انتشار مرض كورونا والأكثر تضررا من فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19 سترفع قيود السفر إلى خارجها اعتبارا من يوم 8 أبريل المقبل.

وذكر مركز السيطرة على كوفيد-19 بالمقاطعة -في بيان اليوم ، الثلاثاء، أنه سيسمح للسكان في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي بمغادرة المدينة والمقاطعة إذا كانوا يحملون معهم رمزًا صحيًا أخضر يشير إلى عدم الاتصال مع أية حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأضاف المركز أن مناطق أخرى في المقاطعة سترفع قيود النقل إلى الخارج اعتبارًا من غد ، الأربعاء.

وفي ذات السياق، قال مي فنج المسؤول بلجنة الصحة الصينية أمس الاثنين، إن ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، لم تسجل حالات إصابة جديدة مؤكدة اليوم، وهو خامس يوم على التوالي.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" قال "فنج" إنه لم يتم تسجيل حالات مؤكدة أو مشتبه بها جديدة في مدينة ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي الأكثر تضررا من المرض، لمدة خمسة أيام على التوالي.

وقد قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تم السماح للسكان الذين يعيشون في مدينة ووهان الصينية التى كانت مركز اندلاع وباء كورونا، ويسكنها 11 مليون شخص بمغادرة مجمعاتهم السكنية في مجموعات صغيرة للمرة الأولى منذ أسابيع.