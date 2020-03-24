اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ووهان تعقم المترو ووسائل النقل استعدادا لعودة العمل بعد محاصرة كورونا.. صور

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:28 م
ووهان تعقم المترو ووسائل النقل استعدادا لعودة العمل بعد محاصرة كورونا.. صور تعقيم المترو فى ووهان
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت الحياة تعود لطبيعتها في مدينة ووهان مركز تفشي وباء كورونا الجديد بعد نجاحها على محاصرة المرض العالمي خلال الفترة الأخيرة، وتقوم ووهان، الآن بتنفيذ الاستعدادات لاستعادة تشغيل وسائل النقل العام، حيث أفادت السلطات في المدنية بأن المواطنين بحاجة الى تسجيل اسمائهم الحقيقي لركوب وسائل النقل العام أو سيارات الاجرة في ووهان عاصمة مقاطعة هوبى بوسط الصين.

تعقيم المترو فى ووهان
تعقيم المترو فى ووهان

 

وافادت السلطات الصحية والأمنية في المدينة بأنه تم اتخاذ تدابير أخرى بما في ذلك مراقبة درجة الحرارة والتطهير الشامل للسيطرة على فيروس كورونا الجديد والوقاية منها، وسرعة محاصرة أى حالة حال ظهور في وسائل النقل بالمدينة.

استعدادات تشغيل المترو فى ووهان
استعدادات تشغيل المترو فى ووهان

 

تعقيم وسائل النقل
تعقيم وسائل النقل

وكانت قد أعلنت سلطات مقاطعة "هوبي" بوسط الصين أن مدينة "ووهان" بؤرة انتشار مرض كورونا والأكثر تضررا من فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19 سترفع قيود السفر إلى خارجها اعتبارا من يوم 8 أبريل المقبل.

وذكر مركز السيطرة على كوفيد-19 بالمقاطعة -في بيان اليوم ، الثلاثاء، أنه سيسمح للسكان في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي بمغادرة المدينة والمقاطعة إذا كانوا يحملون معهم رمزًا صحيًا أخضر يشير إلى عدم الاتصال مع أية حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأضاف المركز أن مناطق أخرى في المقاطعة سترفع قيود النقل إلى الخارج اعتبارًا من غد ، الأربعاء.

وفي ذات السياق، قال مي فنج المسؤول بلجنة الصحة الصينية أمس الاثنين، إن ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، لم تسجل حالات إصابة جديدة مؤكدة اليوم، وهو خامس يوم على التوالي.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" قال "فنج" إنه لم يتم تسجيل حالات مؤكدة أو مشتبه بها جديدة في مدينة ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي الأكثر تضررا من المرض، لمدة خمسة أيام على التوالي.

وقد قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تم السماح للسكان الذين يعيشون في مدينة ووهان الصينية التى كانت مركز اندلاع وباء كورونا، ويسكنها 11 مليون شخص بمغادرة مجمعاتهم السكنية في مجموعات صغيرة للمرة الأولى منذ أسابيع.


تعقيم المترو

ووهان

الصين

كورونا مصر

فيروس كورونا

كورونا فى مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا في مصر اليوم

عدد حالات فيروس كورونا في مصر

شكل فيروس كورونا

اخبار كورونا بمصر

كم عدد حالات كورونا اليوم في مصر

كورونا ميتر

اعراض فيروس كورونا

اعراض كورونا ٢٠٢٠

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة