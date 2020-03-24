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ولى عهد دبى يطلق حملة "مدينتك تناديك" لإتاحة المجال للمشاركة في أنشطة تطوعية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:06 م
ولى عهد دبى يطلق حملة "مدينتك تناديك" لإتاحة المجال للمشاركة في أنشطة تطوعية الشيخ حمدان بن محمد
ريهام عبد الله

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أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، حملة "مدينتك تناديك" للتطوع عبر تطبيق "يوم لدبي" لإتاحة المجال أمام أفراد المجتمع للمشاركة في أنشطة تطوعية كلٌ في مجال خبراته ومعارفه.

وقال حمدان بن محمد فى سلسلة تغريدات عبر تويتر :"تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى نشر قيم العمل التطوعي كواجب إنساني ووطني، اطلقنا حملة "مدينتك تناديك" للتطوع عبر تطبيق "يوم لدبي" لإتاحة المجال أمام أفراد المجتمع للمشاركة في أنشطة تطوعية كلٌ في مجال خبراته ومعارفه".

حمدان بن محمد
حمدان بن محمد

 

الشيخ حمدان بن محمد
الشيخ حمدان بن محمد

 

وتابع :"هدفنا الوقاية من الأمراض واستكمال خطط الحكومة يداً بيد لبناء مجتمع صحي وآمن، والانخراط في الحملات الصحية التوعوية المختلفة، للمساهمة في دعم الجهود الحثيثة للجهات المعنية بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

ولى عهد دبى
ولى عهد دبى

 

واستمر:"تحية إجلال وإكبار لكافة أبطالنا العاملين في الدولة ضمن الكوادر المعنية بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فهم خط دفاعنا الأول، وعلينا جميعاً مساندتهم والوقوف إلى جانب الجهات المعنية في مواجهة ظرف استثنائي يمر به العالم".

 


حمدان بن محمد

ولى عهد دبى

دبى

الامارات

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