وكيل "صحة الشرقية" يقود حملة لتوعية المواطنين أثناء صرف المرتبات من ماكينات الصرف

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة لتوعية المواطنين والعاملين بماكينات الصرف الآلي بمدينة الزقازيق، تزامناً مع موعد صرف المرتبات الشهرية للعاملين بالدولة، يرافقه الدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائى، والفرق الوقائية بالمديرية .

وقدم وكيل الوزارة بعض الإرشادات التوعوية والتثقيفية للمواطنين عند ماكينات الصرف الآلى، وداخل البنوك، وأكد أهمية ترك مسافة كافيه بين المواطنين أثناء الانتظار لصرف الراتب لا تقل عن متر، كما تم التأكد من وضع ملصقات توعوية للمواطنين، لتجنب انتشار العدوى، حفاظا علي الصحة العامة والوقاية من الأمراض المختلفة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، للحد من التجمعات، لتجنب انتشار العدوي من الفيروسات، وخاصة فيروس كورونا المستجد، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين .

وتهيب مديرية الشئون الصحية المواطنين بمحافظة الشرقية بالتكاتف والترابط لحين انتهاء هذه الفترة العصيبة ، والالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية بالمنازل ، وعدم التجمع في الأماكن العامة والخروج إلا في حالة الضرورة ، مع ترك مسافة لا تقل عن متر بين كل مواطن وأخر ، لتجنب انتشار العدوي ، حفاظاً علي صحتكم ، وصحة أبنائكم وأقاربكم ، وحفاظاً علي مصرنا الغالية ، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم .

يشار إلى أن المحافظ شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

ونفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة ، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.