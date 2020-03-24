اليوم السابع
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وقف أعمال بناء وسحب خلاطة تعمل بدون ترخيص بنادي الشرقية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:32 م
وقف أعمال بناء وسحب خلاطة تعمل بدون ترخيص بنادي الشرقية محافظ الشرقية
الشرقية إيمان مهنى

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شنت رئاسة حي ثان الزقازيق، مساء اليوم الثلاثاء برئاسة المحاسبة ثناء فوزي رئيسة الحي حملة لوقف أعمال بناء مخالفة داخل نادي الشرقية.

أسفرت الحملة عن سحب خلاطة "خرسانة" تعمل في موقع غير مرخص، وكذلك التحفظ على مواد بناء ووقف أعمال البناء،  تحرر بذلك محضر وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي، وتشميع البوابة الجانبية للنادي لحين إصدار التراخيص القانونية.

وعلى هامش الحملة فقد قامت رئيسة الحي بغلق وتشميع محل لبيع البن أمام النادي وذلك لعدم إلتزامه بقرار رئاسة الوزراء الذي يقضي بغلق المحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور لمواجهة وباء كورونا.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي اهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز  و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على  السناتر وأماكن الدروس الخصوصية  والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع  حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية  وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها .

 


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