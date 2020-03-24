اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:21 م
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وفاة أمريكى تناول عقار للسمك يحتوى على "هيدروكسي كلوروكين" ظن أنه يحمي من كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:00 م
وفاة أمريكى تناول عقار للسمك يحتوى على "هيدروكسي كلوروكين" ظن أنه يحمي من كورونا العقار المتناول وأدوى إلى وفاة الشخص
كتبت إيناس البنا

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توفى شخص أمريكى بعد شربه دواء اعتقد أنه يحمى من فيروس كورونا ويحتوى على مادة الكلوروكين، فور إعلان الرئيس دونالد ترامب، عن علاج واعد للملاريا يحتوى على مادة هيدروكسي كلوروكوين، بينما دخلت زوجته مرحلة حرجة.
 
وأوضحت الزوجة أنها هى وزوجها شربا منظفًا للأسماك من الكلوروكين، لأنهم أخطأوا في وصفه بأنه علاج غير مثبت لهيدروكسي كلوروكين.
 
ووفقا لشبكة ABC نيوز الأمريكية، فإن الزوجين تناولا منظفا للأسماك يسمى الكلوروكين ، معتقدين أنه كان العلاج المحتمل للفيروس التاجي المسمى هيدروكسي كلوروكوين الذي روج له دونالد ترامب في مؤتمراته الصحفية ، ولكن توفى الزوج .
 
ولكن منظف الأسماك يحتوى على مادة فوسفات الكلوروكين وهى مادة كيمائية ، مما أدى إلى الخلط بينها وبين هيدروكسي كلوروكوين ، وهو عقار مضاد للملاريا أظهر نتائج واعدة في علاج مرضى COVID-19.
 
 
وقالت المرأة : 'كنا خائفين من مرضنا، كنا نشعر بالقلق حقا، وكنا نعزل أنفسنا قبل أن يأخذ كل منهم ملعقة صغيرة من المادة الكيميائية السامة بالصودا.
وأضافت: 'رأينا المؤتمرالصحفي [ترامب]. في الواقع ، كان الأمر كثيرًا. ظل ترامب يقول إنه كان علاجًا إلى حد كبير.
 
وأضافت المرأة التي كانت تحتوي على فوسفات الكلوروكين في المنزل لأنها احتفظت به للأسماك،  "كنت في غرفة المؤن ورأيتها على الرف الخلفي وقلت" هذه الأشياء التي يتحدثون عنها في التلفزيون " .
 
وشرحت كيف مرض كلاهما في غضون دقائق ، وشعرا  بالدوار والحمى ، قائلة : لقد أصبح الوضع سيئًا للغاية بهذه السرعة، محذرة عدم تناول أى دواء إلا باستشارة الطبيب .
 
 

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كورونا نيوز

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