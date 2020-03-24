وصول طائرة المساعدات الروسية الـ14 إلى إيطاليا لمكافحة فيروس كورونا

كتب كامل كامل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، وصول الطائرة الـ14 إلى إيطاليا ضمن المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك": "وصلت الطائرة الرابعة عشرة من طراز "إيل 76" على متنها عسكريون روس ومعدات خاصة ومعدات للتشخيص وتنفيذ تدابير التطهير، إلى مطار القوات الجوية الإيطالية براتيكا دي ماري (30 كيلومترا جنوب غرب المدينة روما إيطاليا)".

وسجلت إيطاليا حتى الآن أكثر من 63 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتوفي أكثر من 6077 حالة حتى الآن في جميع أنحاء البلاد.

يشار إلى أنه بعد التنسيق مع الجانب الإيطالي حول مناطق تنفيذ فعاليات الوقاية والتطهير، سيبدأ الخبراء العسكريون الروس بتنفيذ مهامهم.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت إرسال سرب طائرات نقل عسكرية، مجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات إلى إيطاليا، بهدف تقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".

وأرسلت موسكو إلى إيطاليا مختبرا واحدا، و20 آلة تعقيم و66 مختصا من إجمالي 20 ألف مختص، وهو ما لا يؤثر على قدرات القوات أثناء تنفيذ المهام داخل البلاد.

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 374 ألف إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 101 ألف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 63 ألفًا في إيطاليا و41 ألفا في الولايات المتحدة و33 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.

عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.