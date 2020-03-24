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وسائل إعلام إسرائيلية: تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا فى مستشفى هداسا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:39 م
وسائل إعلام إسرائيلية: تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا فى مستشفى هداسا بنيامين نتنياهو
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، تسجيل إسرائيل ثلاث حالات وفاة بسبب فيروس كورونا آخرها لمريض يبلغ من العمر 87 عاما فى مستشفى هداسا.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 1656 بينهم 29 في حالة خطيرة، وكان وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد إردان أعلن، الاثنين الماضى، أن الحكومة الإسرائيلية ستقرر قريباً فرض حظر التجول في تل أبيب بعد تفشى فيروس كورونا الجديد.

وأضاف إردان فى تصريحات صحفية نقلتها هيئة الإذاعة والبث التليفزيوني في إسرائيل قائلا: لقد أكدنا سابقنا أن وصول الحالة الـ1000 سيتبعه قرارات جديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية ".

وتابع أنه سيتم اليوم فحص الإجراءات الأخيرة، وفي حال عدم كفايتها سيتم فرض حظر التجول لمدة أسبوعين، مشيراً إلى أنه سيتم تقسيم إسرائيل إلى مربعات، وتكليف الشرطة والجيش بفحص المتواجدين في الخارج، مشدداً في الوقت نفسه على عدم وجود بديل لحظر التجوال.

وتعتزم إسرائيل تمديد التوقيت الشتوى لمدة شهر على خلفية استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد بإسرائيل، وقال وزير الصحة الإسرائيلى يعقوب ليتسمان مساء الأحد، إن الحكومة الاسرائيلية تدرس تأخير العمل بالتوقيت الصيفي لحث المواطنين على التقليل من خروجهم للشوارع، موضحاً خلال مقابلة مع القناة الثانية أن وزير الداخلية ارييه أدرعي يعمل على تحقيق هذه الخطوة بهدف التقليل من خروج المواطنين خارج منازلهم والتقليل من عدد الإصابات بالفيروس.


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