اليوم السابع
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وزير النقل يكلف بتشكيل لجنة للتحقيق فى حادث تصادم قطار الدقهلية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:28 م
وزير النقل يكلف بتشكيل لجنة للتحقيق فى حادث تصادم قطار الدقهلية تصادم قطار ركاب برصيف محطة بالدقهلية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكة الحديد فى بيان خروج عجلتين عن القضبان من جرار قطار 489 ركاب طنطا /قلين/ شربين أثناء دخوله محطة بسنديله خط طنطا شربين ولم يسفر ذلك عن حدوث إصابات.
 
وأكدت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات بين محطتى بسنديلة وشربين بخط قلين / شربين وجارى تدوير القطارات من محطة بلقاس لحين رفع عجلات الجرار والاستعداد بالسكة.
 
ووجه وزير النقل المهندس كامل الوزير بتشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب التى أدت إلى خروج عجلتين من جرار قطار 489 عن القضبان وسرعة موافاته بتقرير اللجنة.

 


السكة الحديد

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