اليوم السابع
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وزير القوى العاملة: 130 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:23 م
وزير القوى العاملة: 130 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، علي مدار الساعة يوميا، تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة، الذى بدأ منذ الخميس الماضى حتى الآن، حيث قام 130 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات.

وأكد  الوزير أنه يجرى حاليا تدقيق بيانات العمالة التى تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر فى رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئة من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وشدد وزير القوى العاملة علي ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل  بيانات هذه الفئة هو هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة على الرابط  www.manpower.gov.eg .

وأكد أن الوزارة عندما خصصت رقم  تليفون 01212201303  كان بغرض استقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، التى وصلت حتى الآن ما يقرب من 100 ألف استفسار معظمها شكاوى لا تخص العمال غير المنتظمة، وإنما شكوى فى بعض المصانع، المصابين بحالات مرضية، مناشدا فئة العمالة غير المنتظمة بالتسجيل عبر الموقع مباشرة.

وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التى تروجها بعض  المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة  الواتس اب.

وأوضحت الوزير كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية :

·      الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة

·      اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة .

·      اختيار اضغط هنا للتسجيل .

·      بعد الانتهاء من ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل اضغط على إرسال .
 


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