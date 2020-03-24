وزير السياحة: إعفاء المستثمرين من غرامات التأخير وجدولة الديون المتراكمة

كتبت آمال رسلان وعز النوبى

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار بديوان عام وزارة الزراعة، وبحث معه حل المشكلات المتراكمة للمراسى السياحية وسرعة إنهاء إجراءات تراخيصها.

ناقش الوزيران أيضا إعفاء المستثمرين في هذا المجال من غرامات التأخير وجدولة الديون المتراكمة عليهم من أجل مساعدتهم على سرعة استعادة أنشطتهم.

وقال وزير السياحة والآثار إن المنشآت السياحية تضررت من الأزمة الحالية، وأثرت على العاملين فيها وأن الحكومة تعمل حاليا علي الدراسة السريعة والفورية لتقديم الدعم لكافة قطاعات الدولة المتضررة ومنها قطاع السياحة.

والقصير وجه القطاعات المعنية بالوزارة بالإسراع فى تسهيل إجراءات التراخيص ومراجعة الرسوم المقررة مشيرا إلى أنه يجب تقديم كل الدعم للسياحة الذي تأثرت بانتشار فيروس كورونا، وتخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به حتى يستعيد عافيته سريعا بعد انتهاء الأزمة الحالية.

كان الدكتور خالد العنانى اجتمع مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واتفق الجانبان على التعاون وخاصة تسهيل عمليات وقف الحجز الإدارى على المتعثرين، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد قائمة بعدد من المتعثرين الذين لم يتم حتى الآن وقف الحجز الإدارى عليهم لتواصل وزارة التنمية المحلية الانتهاء من تلك المشكلة.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى الزيارة التى قام بها خلال الشهر الجارى مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى ميدان التحرير، وتكليف إحدى الشركات بأعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والأمن بالمنطقة، لافتاً إلى الانتهاء من طلاء جزء كبير من العقارات المحيطة بميدان التحرير وجارى استكمال باقى المبانى فى طريق متحف الحضارة بعد تواصل المحافظة مع الشركة المسئولة عنها.