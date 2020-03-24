اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:17 م
خالد صلاح
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وزير الخارجية الباكستانى يؤكد أهمية التصدى الجماعى لكورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:33 م
وزير الخارجية الباكستانى يؤكد أهمية التصدى الجماعى لكورونا وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، اليوم الثلاثاء، ضرورة بذل جهود جماعية للتصدى لوباء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وأعرب قريشى - خلال اتصال هاتفى أجراه مع نظيره الفرنسى جان إيف لودريان - عن الحزن والأسى إزاء الوفيات التى سجلتها فرنسا بسبب هذا الفيروس. 
 
وشكر وزير الخارجية الباكستانى - حسبما نقلت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية - نظيره الفرنسى لتقديمه المساعدة الطبية فى الوقت اللازم وتوفير الرعاية لـ13 باكستانيًا أصيبوا بالفيروس، لافتا إلى أن البلدان النامية واجهت صعوبات اقتصادية بسبب تفشى الفيروس.
 
وأشار لودريان، إلى أنه سيبحث خلال قمة مجموعة العشرين - المقرر عقدها بعد غد الخميس، فى جلسة عن بُعد - مسألة الصعوبات الاقتصادية التى تواجهها الدول النامية.
 
واتفق الطرفان على مواصلة العمليات التشاورية للتصدى لوباء كورونا وتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين.
 
 

باكستان

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وزير الخارجيه الباكستانيه

كورونا

فيروس كورونا

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