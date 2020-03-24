اليوم السابع
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وزير الاتصالات: الخدمات المالية فقط مستمرة بمكاتب البريد والحكومية اونلاين

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:35 م
وزير الاتصالات: الخدمات المالية فقط مستمرة بمكاتب البريد والحكومية اونلاين عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد

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كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ستعمل فى مواعيدها الرسمية، وذلك فيما يتعلق بالخدمات المالية فقط، أما الخدمات الحكومية والبريدية ستتم أونلاين عبر بوابة الهيئة القومية للبريد، وذلك تنفيذا لقرارات الدولة بوقف التجمعات لوقف انتشار فيروس كورورنا (COVID 19).
 
وأوضح طلعت،  فى تصريحات خاصة لليوم السابع، ان الخدمات المالية مثل صرف المعاشات و الحوالات و إعانات العمالة اليومية يمكن للمواطن الحصول عليها من شباك البريد، أما الخدمات الحكومية سيتم تقديمها اونلاين.
 
وأشار الوزير إن المكاتب المسائية وعددها 2000 مكتب ستستمر في عملها حتى السادسة مساء. 
 
ومن جهة أخرى تتجه الوزارة لعمل حضر للخدمات الحكومية التى يمكن حصول العميل عليها عبر بوابة الهيئة القومية للبريد، خلال عمليات وقف التجمعات وحظر التجوال. 
 
وتقدم الهيئة القومية للبريد خدمات الاحوال المدنية عبر مكاتبها، وخدمات شحن العدادات الكهربائية، وسداد فواتير التليفونات، وبعض خدمات قنصلية واخرى تتعلق بقطاع الاسكان. 
 
وكانت الحكومة قد أطلقت ما يزيد عن 100 خدمة حكومية فى بورسعيد، تمهيدا لنشرهم بكافة المحافظات. 
 
ووجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى 18 مارس الجارى، نحو زيادة عدد مكاتب البريد التى تعمل فترة مسائية "حتى السادسة مساء" من 350 إلى 2000 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية، وذلك خلال فترة صرف المعاشات، حيث يأتي هذا القرار في إطار الاحتياطات والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين، ومنع التجمعات تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا،للتيسير على أصحاب المعاشات والحد من تكدس المواطنين بمكاتب البريد. 
 
وأصدر المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا ومن ضمنها تطبيق التحول الرقمي.
 
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، أن ما يحدث حاليًا يعد فرصة لتطبيق التحول الرقمي الذي كانت الحكومة تستهدف تطبيقه ضمن استراتجيتها.
 
وقال مدبولي، إن عدد كبير من الجهات بدأت بالفعل تقديم خدماتها رقميًا قبل ظهور أزمة فيروس كورونا.
 
ويعد التحول الرقمي هو أحد إجراءات الحكومة للحد من الزحام في الجهات الحكومية وللتيسير على المواطن الحصول على الخدمات الحكومية بشكل سهل.

 


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صرف المعاشات

التحول الرقمى

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