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وزير الإعلام: قرار حظر حركة المواطنين لا يشمل الصحفيين والإعلاميين

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:55 م
وزير الإعلام: قرار حظر حركة المواطنين لا يشمل الصحفيين والإعلاميين اسامة هيكل وزير الاعلام
كتبت هند مختار

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قال أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام إن الفئات المستثناة من قرار حظر حركة المواطنين هم الإعلاميون والصحفيون وذلك من خلال تواجد كارنيه النقابة أو المؤسسة والأطباء. 
 
وناشد وزير الدولة لشئون الإعلام من المؤسسات الصحفية بتخفيض عدد عمل الصحفيين، مشيرا إلى أن استمرار تعليق حركة الطيران القادمة إلى مصر أسبوعين آخرين.
 
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، بداية من صباح غدا الأربعاء، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
 
 
 
 

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