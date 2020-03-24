وزير الإعلام: قرار حظر حركة المواطنين لا يشمل الصحفيين والإعلاميين

كتبت هند مختار

قال أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام إن الفئات المستثناة من قرار حظر حركة المواطنين هم الإعلاميون والصحفيون وذلك من خلال تواجد كارنيه النقابة أو المؤسسة والأطباء.

وناشد وزير الدولة لشئون الإعلام من المؤسسات الصحفية بتخفيض عدد عمل الصحفيين، مشيرا إلى أن استمرار تعليق حركة الطيران القادمة إلى مصر أسبوعين آخرين.