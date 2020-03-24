وزير الإسكان: الانتهاء من تطوير المناطق غير الأمنة فى الموعد المحدد

كتب أحمد حسن

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء من باقي مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، من أجل القضاء على ظاهرة المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الدولة المصرية، مشدداً على المتابعة الدورية الحثيثة، لجميع المشروعات الجارى تنفيذها، وإعداد تقارير دورية عن معدلات الإنجاز.

وقال الدكتور عاصم الجزار، تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ نحو ١٦٦ ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير ٢٩٨ منطقة عشوائية غير آمنة، وجارٍ تنفيذ نحو ٧٥ ألف وحدة بمشروعات تطوير ٥٩ منطقة أخرى، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لساكنى تلك المناطق، مشيراً إلى أن من أهم المشروعات الجارى تنفيذها حالياً، مشروع أرض الخيالة، ومشروع "معاً" بحى السلام أول بمحافظة القاهرة، ومشروع تطوير منطقتي شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، ومشروع تطوير منطقتي حلايب والشلاتين بمحافظة البحر الأحمر.

يذكر أن صندوق تطوير المناطق العشوائية، قدحصل مؤخرا على شهادة "ISO 9001"، وذلك بعد اجتياز جميع المراحل، ومراجعة كل الإجراءات التى مكنته من الحصول على هذه الشهادة العالمية، ليؤكد الصندوق قدرته على تقديم الخدمات بكفاءة واقتدار طبقا للمعايير الدولية.

وأعرب المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، عن سعادته بالحصول على هذه الشهادة الدولية، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار حرصنا الدائم على اتباع أحدث السبل والتطبيقات في منهجية العمل، وتلبية متطلبات المواطنين، وشركاء التنمية والنجاح، وتطبيق أعلى معايير مبادئ إدارة الجودة، من خلال الاهتمام بالدعم الفنى والتقنى، وتدريب الموظفين وتطوير الإدارة المهنية وفقًا للمعايير الدولية الجديدة المنقحة لإدارة الجودة، مما يعكس مدى فعالية المجهودات المبذولة للتطوير والتحديث، وذلك لضمان التطوير الشامل والمستدام للمناطق العشوائية والأسواق، واتباع المنهج العلمي الصحيح في عمليات التطوير المستدام.

وأشاد المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بالدور الذي قام به العاملون بالصندوق، من خلال تقديم كل أوجه الدعم للارتقاء بجودة تنفيذ الأعمال، للوصول إلى أفضل المستويات التي تحقق خطط تطوير المناطق العشوائية، موضحاً أن الحصول على شهادة الأيزو، سيؤدى إلى تطوير جودة النظام الإداري للصندوق، وإدراك الموظفين للمتطلبات اللازمة للتحسين المستمر، مما ينعكس على جودة المشروعات التى ينفذها الصندوق.