اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الأوقاف: إلغاء الحج على نفقة الوزارة وتخصيص أمواله للمحتاجين

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:03 ص
وزير الأوقاف: إلغاء الحج على نفقة الوزارة وتخصيص أمواله للمحتاجين وزير الأوقاف
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الظرف الآني يؤكد أنه لاعلاج إلى بالوقاية، لأنها الوضع الحالي هي العلاج الحقيقي، مضيفا: إنه تم تحديد 50 مليون جنيه بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتحديد الجهة التي ستوزع الأموال على الجهات المستحقة المتضررة من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تخصيص 6 مليون جنيه لدعم أصحاب الأمراض المزمنة، وأن تلك المبالغ يتم صرفها من الموارد الذاتية للوزارة مع إلغاء الحج على نفقة الوزارة.

وأضاف الأوقاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر ، أن مسألة الحج في علم الغيب، وأن السلطات السعودية ستتخذ القرار المناسب، وأنه في حالة وجود وباء أو داء يهدد الناس، فيجوز إلغاء العمرة والحج، وأنه لن يحج أحد على حساب وزارة الأوقاف، وهذه الأموال سيتم الاستفادة منها في الأزمة التي قد تشهدها الدولة بسب فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن هناك الكثير ممن تركوا أعمالهم ويستحقون المساعدة الحقيقية، مطالبا بكل من أراد أن يذهب إلى الحج، أن يخصص هذه المبالغ إلى دعم المحتاجين في هذه الفترة العصيبة.

وأوضح وزير الأوقاف، أن هناك متابعة دقيقة بخصوص المساجد التي طبقت منع صلاة الجماعة، وأن نسبة الالتزام تجاوزت الـ 99% بمقاييس دقيقة، وأن كل من يخالف التعليمات، سيتم إنهاء خدمته على الفور، وأن أحد الأئمة جمع الناس وصلى في المسجد، فصدر قرار بإخراجه من الخدمة، وأن هذا القرار نهائي لحين انتهاء بلاء الوباء.


وزير الاوقاف

وزاره الاوقاف

الحج

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأوقاف تلجأ لفقه النوازل" صلاة الجنازة فرض كفاية فلا تزاحموا وصلوا على المقابر وقوفا بالأحذية.. وتطلق خطة لمواجهة كورونا والوزير يوصى محققيه بفصل إمام فتح مسجد.. ويؤكد: صلاة الجمعة القادمة ستؤدى ظهرًا بالمنازل

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:00 ص

وزير الأوقاف محذرا من الاستهتار بفيروس كورونا: الوقاية هى العلاج

الإثنين، 23 مارس 2020 10:29 م

الأمم المتحدة توجه نداء إلى المجتمع الدولى مع تفاقم أزمة كورونا.. أمين عام المنظمة يدعو لوقف إطلاق النار على مستوى العالم لمواجهة الفيروس: يصيب الجميع بلا رحمة.. والصحة العالمية تحذر من أدوية كورونا غير المجربة

الإثنين، 23 مارس 2020 09:07 م

وزير الإعلام اليمنى يوجه بوقف إصدار الصحف الورقية الحكومية والأهلية موقتًا

الإثنين، 23 مارس 2020 07:56 م

المجلس الملي للأقباط يشيد بقرارات غلق الكنائس ووقف الأنشطة

الإثنين، 23 مارس 2020 07:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نقيب الصحفيين يعلن غلق مقر النقابة ويصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

نقيب الصحفيين يعلن غلق مقر النقابة ويصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا

كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا

ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25%

ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25%

البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيديو.. ميركل تتألم من كورونا ماذا قالت؟

فيديو.. ميركل تتألم من كورونا ماذا قالت؟

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة