وزارة الدفاع الروسية: مسلحون يفجرون مدرعتين عسكريتين للقوات التركية فى إدلب

كتب رامى محيى الدين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مسلحين فجروا مدرعتين عسكريتين للقوات التركية فى إدلب، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق اليومأن قاذفتين استراتيجيتين من طراز (تو-95 إم إس) حلقت فوق بحر اليابان وشمال غربى المحيط الهادئ ورافقتهما فى بعض المراحل مقاتلات تابعة لسلاح الجو اليابانى.

وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفتين حاملتين لصواريخ استراتيجية من طراز (تو-95 إم إس) تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية قامت برحلة جوية مقررة سلفا فوق المياه المحايدة لبحر اليابان وشمال غربي المحيط الهادئ.

وأوضح البيان أن مدة الرحلة استغرقت تسع ساعات وكانت ترافقهما في بعض المراحل مقاتلات من طراز " إف – 2" تابعة للقوات الجوية اليابانية.

يُذكر أن الطائرة (تو-95) هي قاذفة استراتيجية روسية تعمل بمحرك توربيني وقادرة على حمل صواريخ (كروز) من أنواع مختلفة، بما في ذلك صواريخ ذات رؤوس حربية نووية.