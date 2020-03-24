وزارة الاتصالات تكشف عن عدد المستفيدين من صرف المعاشات.. اعرف التفاصيل

كتبت هبة السيد

كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن عدد المستفيدين من عمليات صرف المعاشات من مكاتب البريد يصل إلي 5.61 مليون مستفيد في نوفمبر 2019، مقارنة بـ 5.48 مليون أكتوبر 2019 و 5.76 مليون مستفيد في نوفمبر 2018.

وذكر التقرير أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد يصل إلى 25.6 الف بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة بنحو 25.03 ألف في أكتوبر 2019 و23.20 الف في نوفمبر 2018.

كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكد لليوم السابع في وقت سابق، أن مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ستعمل فى مواعيدها الرسمية، وذلك فيما يتعلق بالخدمات المالية فقط، أما الخدمات الحكومية والبريدية ستتم أونلاين عبر بوابة الهيئة القومية للبريد، وذلك تنفيذا لقرارات الدولة بوقف التجمعات لوقف انتشار فيروس كورورنا (COVID 19).

وأوضح طلعت، أن الخدمات المالية مثل صرف المعاشات والحوالات وإعانات العمالة اليومية يمكن للمواطن الحصول عليها من شباك البريد، أما الخدمات الحكومية سيتم تقديمها أونلاين.

وأشار الوزير إلى أن المكاتب المسائية وعددها 2000 مكتب ستستمر في عملها حتى السادسة مساء.

ومن جهة أخرى تتجه الوزارة لعمل حضر للخدمات الحكومية التى يمكن حصول العميل عليها عبر بوابة الهيئة القومية للبريد، خلال عمليات وقف التجمعات وحظر التجوال.